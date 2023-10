Cagliari-Roma a Sozza, buon feeling tra i giallorossi e l'arbitro milanese: un solo ko in 7 precedenti e 3 vittorie consecutive con clean sheet negli ultimi incontri

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Cagliari-Roma, match valido per l'ottava giornata di Serie A e in programma domenica 8 ottobre alle ore 18. I giallorossi possono essere contenti della designazione infatti con il direttore di gara milanese hanno un buon feeling: 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in 7 precedenti e negli ultimi tre incontri sono arrivati tre successi (contro Salernitana, Spezia ed Hellas Verona) senza neanche subire gol.

Due, invece, i precedenti con il Cagliari: il pareggio per 1-1 contro il Napoli nel 2021/22 e la vittoria per 1-0 contro il Benevento nella passata stagione.

LR24