Torna Guida dopo una stagione d'assenza: una sola vittoria nelle ultime 8 gare con la Roma. 2 precedenti positivi contro il Torino

Roma e Torino sono state arbitrate 26 volte ciascuna da Guida e il bilancio è pressoché speculare: 10 vittorie per i giallorossi come per i granata, un pareggio in più per i capitolini (7 a 6) e, di conseguenza, una sconfitta in più per la squadra piemontese (10-9). Due i precedenti diretti arbitri, entrambi favorevoli alla Roma ma disputati all'Olimpico: il 4-1 del febbraio 2017 con pregevole gol dalla distanza di Paredes e il 2-0 del 2012 per l'allora squadra di Zeman.

Nella scorsa stagione, però, Guida non ha mai arbitrato i giallorossi così gli ultimi precedenti risalgono al 2021/22 quando in 3 sfide, la Roma raccolse appena un pari (2-2 col Sassuolo) e due sconfitte (3-2 nel derby e 2-0 a Firenze). "Purtroppo l'arbitro e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello" commentò Mourinho dopo la sconfitta con la Lazio. L'ultima vittoria, dunque, risale all'1-0 sul Bologna dell'aprile 2021, praticamente 2 anni e mezzo fa, per un bilancio di una vittoria negli ultimi 8 incontri.

Nell'anno passato, invece, Guida ha diretto Spezia-Torino 0-4, che ha rotto una serie negativa dell'arbitro campano con i granata che durava da 6 partite e oltre 3 anni. In questa sfilza di gare, anche due 7-0 incassati dal Torino: quello dal Milan nel 2021 e l'altro, nel 2020, per mano dell'Atalanta.

LR24