Slavia Praga, Sheriff e Servette: ecco le avversarie della Roma in Europa League

LAROMA24.IT - Si sono conclusi i sorteggi dei gironi dell'Europa League 2023/24 al Grimaldi Forum di Montecarlo, con la Roma che è stata inserita nel gruppo G insieme a Slavia Praga, Sheriff e Servette. Un girone che i giallorossi devono vincere per accedere agli ottavi di finale senza passare per i sedicesimi, dove affronterebbero le 'retrocesse' dei gironi di Champions League.

SLAVIA PRAGA - In seconda fascia la Roma prende i cechi dello Slavia Praga. Nel palmares contano 21 campionati, 11 coppe nazionali, 1 Mitropa Cup e 7 coppe Intertoto, secondi in patria solo allo Sparta Praga. In questa edizione dell'Europa League hanno superato due turni preliminari contro Dnipro-1 (3-0 in casa, 1-1 in trasferta) e Zorya (2-0 in Repubblica Ceca, 2-1 in Ucraina). In casa giocano all'Eden Aréna, lo stadio più moderno della Repubblica Ceca con 20.800 posti a sedere. L'ultimo precedente con i giallorossi risale alla stagione 1995/96 ai quarti di Coppa Uefa. La Roma di Carlo Mazzone viene eliminata, ma resta indimenticabile la sfida di ritorno allo stadio Olimpico, con i padroni di casa capaci di rimontare il 2-0 dell'andata con i gol di Moriero e il capitano Giuseppe Giannini. Ai supplementari arriva la doppietta di Moriero che fa esplodere di gioia i tifosi di casa, ma il gol di Vavra nel finale gela lo stadio e regala ai cechi la qualificazione alle semifinali.

SHERIFF - Prima volta in assoluto invece per la Roma contro i moldavi dello Sheriff. Vincitori in patria di 21 campionati, 12 coppe nazionali e 7 supercoppe, sono il club più titolato della propria nazione. In questa Europa League hanno superato nei turni preliminari il Bate Borisov (5-1 in casa, 2-2 in trasferta) e il Ki Klaksvik (1-1 nelle Isole Fær Øer, 2-1 in Moldavia). In casa giocano allo stadio Sheriff, a Tiraspol, inaugurato nel 2002 e con 14.300 posti a sedere. L'ultimo precedente con un'italiana risale ai gironi di Champions League 2021/22, quando l'Inter di Simone Inzaghi riuscì a vincere 3-1 sia in casa che in trasferta.

SERVETTE - Primi incroci ufficiali anche con gli svizzeri del Servette, qualificati ai gironi di Europa League dopo il secondo posto nella passata stagione. Vincitori di 17 campionati, 7 coppe Svizzere, 3 coppe di Lega e 4 coppe delle Alpi, sono la terza squadra più titolata dopo Basilea e Grasshopper. In casa giocano allo Stade de Genève, costruito nel 2003 e con una capienza di 30.084 spettatori.

