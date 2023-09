Roma, maledizione legni: già 6 in 5 partite di Serie A, 42 dall'arrivo di Mourinho. Nessuno come i giallorossi

LAROMA24.IT - Nell'avvio balbettante della Roma in campionato, con soli 5 punti in classifica raccolti finora, tra adattamento dei nuovi innesti e vari stop muscolari, si registra anche un dato negativo che rappresenta ormai una costante nella gestione di José Mourinho: i legni colpiti. Nelle prime cinque giornate della stagione di Serie A in corso - la Roma ha affrontato Salernitana, Verona, Milan, Empoli e Torino - i giallorossi hanno già centrato 6 legni tra pali e traverse, l'ultimo il palo interno che ha negato il gol a Bryan Cristante ieri nel posticipo contro il Torino dopo un ottimo inserimento su suggerimento di Spinazzola. Al momento, dopo il quinto turno, la Roma è la squadra che colpito più legni (6), seguita da Bologna e Frosinone, entrambe a quota 4.

Allargando l'orizzonte a tutta la gestione di Mourinho e quindi guardando i dati delle ultime due stagioni in campionato, nel 2021/22 si contano ben 19 legni dei giallorossi come il Bologna e secondi solo ai 21 del Napoli. Il trend negativo, tra imprecisione e sfortuna, si ripete nel campionato successivo quando nella classifica di pali e traverse la Roma si posiziona seconda a quota 17, al pari dell'Inter, e dietro la Juventus a 18. Complessivamente dal 2021/22, finora, sono 42 legni centrati in 81 gare (media di 0.52 a partita, ovvero uno ogni due match). In questa sfortunata graduatoria, quindi, i giallorossi sono primi in classifica, seguiti dall'Inter a quota 38.

PALI E TRAVERSE IN SERIE A

STAGIONE 2023/24 (prime cinque giornate)

6 - Roma

4 - Bologna, Frosinone

STAGIONE 2022/23

18 - Juventus

17 - Inter, Roma

STAGIONE 2021/22

21 - Napoli

19 - Bologna, Roma