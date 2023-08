La Roma rincontra "il protagonista" Rapuano: fu l'arbitro che fece saltare il derby a Pellegrini ed espulse Mou per proteste contro il Torino

La Roma rincontra Antonio Rapuano. Sarà proprio lui l'arbitro che dirigerà la sfida contro il Milan, in programma venerdì alle ore 20:45 e valida per la terza giornata di Serie A. Il trentottenne ha arbitrato due gare dei giallorossi: la prima fu la vittoria contro l'Udinese per 1-0 nella stagione 2021/22 e la seconda il pareggio per 1-1 contro il Torino della passata annata. A fare scalpore però non sono i risultati, bensì alcuni episodi che si sono verificati all'interno delle partite.

Nel match contro i friulani, infatti, decise di espellere (doppia ammonizione) Lorenzo Pellegrini, facendogli così saltare il delicatissimo derby contro la Lazio della giornata successiva. Dopo la partita José Mourinho attaccò velatamente l'arbitro su Instagram: "Giocare dopo una sconfitta non è mai facile e vincere di nuovo è una grande sensazione, anche se qualcuno ha deciso di essere protagonista...".

Contro i granata, invece, mandò negli spogliatoi Mourinho per "per aver contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo". Lo Special One fu squalificato per due giornate in seguito alle sue parole. Al termine del match l'allenatore si scusò con l'arbitro: "L’espulsione è giusta, le mie parole meritavano il rosso. Ho parlato con l’arbitro dopo e mi sono scusato, ma del suo modo di arbitrare non voglio parlarne. Ho avuto l’umiltà di scusarmi per le mie parole, ma la sua performance durante la partita la lascio commentare a voi".

Sono cinque, invece, i precedenti con il Milan, tutti risalenti alla passata stagione: un pareggio (0-0 contro la Cremonese), una sconfitta (l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino) e tre vittorie (0-1 con il Monza, 0-4 con il Napoli e 2-0 con la Lazio).

