L'identikit: chi è Rasmus Kristensen? L'esterno destro danese da 25 gol e 42 assist accostato alla Roma

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - La Roma mette la freccia sulla fascia destra. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la società giallorossa sarebbe molto vicina all'arrivo in prestito di Rasmus Kristensen del Leeds. La trattativa sarebbe in stato avanzato e nei prossimi giorni i due club cercheranno di trovare l'accordo definitivo.

LA CARRIERA DI KRISTENSEN

Nato l’11 luglio 1997 a Brande (Danimarca), Rasmus Nissen Kristensen inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel club della sua città natale, per poi trasferirsi all'Herning Fremad. Nel 2012 entra a fare parte del florido settore giovanile del Midtjylland e fa tutta la trafila fino ad arrivare a esordire in prima squadra. Il debutto con i grandi arriva il 7 marzo del 2016 nella sconfitta per 2-1 contro il Nordsjaelland.

Kristensen mette a referto ottimi numeri, soprattutto dal punto di vista offensivo (7 gol e 16 assist in 82 partite) e nel gennaio del 2018 arriva la chiamata dell'Ajax. I 'Lancieri' lo acquistano per 5,5 milioni di euro, ma la sua avventura in Olanda è deludente: in una stagione e mezzo, infatti, disputa solamente 1600 minuti, collezionando una rete e sei passaggi vincenti.

Nell'estate del 2019 si fa avanti il Salisburgo, che sborsa 5 milioni e si assicura a titolo definitivo il classe '97. Il calciatore danese si ambienta subito benissimo ed esplode definitivamente. Impressionanti i suoi numeri offensivi: 14 gol e 19 assist in 109 presenze. Proprio durante la sua permanenza in Austria, a dicembre 2021, la Roma mostra particolare interesse per l'esterno, ma la richiesta economica del Salisburgo (intorno ai 10 milioni di euro) viene ritenuta eccessiva, motivo per cui i giallorossi decidono di cambiare obiettivo.

Nell'estate del 2022 Kristensen fa il grande salto nel calcio che conta e viene acquistato dal Leeds per 13 milioni di euro. La prima stagione in Premier League termina con 3 gol e 1 assist in 26 partite, ma la sua squadra si piazza al penultimo posto in classifica e retrocede in Championship. Dopo solamente un anno sembra essere pronto a lasciare l'Inghilterra per trasferirsi nella Capitale alla corte di José Mourinho.

Kristensen ha collezionato 15 presenze con la nazionale danese e ha servito un assist nel match di Nations League del 2022 contro l'Austria.

CARATTERISTICHE TATTICHE E TECNICHE: ECCO COSA KRISTENSEN PUÒ DARE ALLA ROMA

Nel corso della sua carriera Rasmus Kristensen è stato quasi sempre impiegato da terzino destro, ma le sue spiccate doti offensivo gli permettono di ricoprire abilmente il ruolo di esterno di centrocampo. Non solo, infatti è un calciatore davvero molto duttile, tanto che è stato utilizzato anche come centrale di difesa e terzino sinistro. Il venticinquenne ha un fisico imponente (187 cm di altezza), ma la qualità principale è probabilmente l'apporto in attacco: in 250 presenze ha messo a referto 25 reti e 42 passaggi vincenti, partecipando praticamente a un gol ogni quattro partite circa. Molto positivo il suo rapporto con i cartellini: in carriera è stato ammonito in 21 occasioni e ha rimediato solamente un'espulsione. Kristensen potrebbe essere il profilo perfetto per la Roma di José Mourinho, che in questi anni ha faticato a ottenere "bonus" dalle fasce, e si candida prepotentemente per giocare titolare sulla destra. Rick Karsdorp, infatti, è in uscita e a contendere il posto al danese ci sarà Mehmet Zeki Celik, il quale ha caratteristiche più difensive rispetto a Kristensen. Dopo Houssem Aouar ed Evan Ndicka, i giallorossi potrebbero finalizzare il terzo colpo in questa sessione di calciomercato.