Tre precedenti stagionali con Maresca: due sconfitte e la vittoria con la Juve. Ma il bilancio complessivo è buono

L'arbitro di Roma-Spezia, match valido per la 38esima nonché ultima giornata di Serie A, sarà Fabio Maresca, che tornerà a dirigere una partita dei giallorossi a nemmeno un mese di distanza dall'ultima volta, quando la squadra di José Mourinho venne sconfitta per 2-0 dall'Inter allo Stadio Olimpico.

Stavolta, però, lo Special One non sarà in panchina, a causa della squalifica rimediata dopo il cartellino giallo preso a Firenze. Quello del portoghese con Maresca non è di certo un rapporto idilliaco, come dimostrano le dichiarazioni dopo Udinese-Roma di inizio campionato, quando Mourinho definì l'arbitro campano: "Un profilo perfetto per l'Udinese quando gioca in casa".

Le sconfitte contro i bianconeri e l'Inter sono solo due dei tre match della Roma già arbitrati da Maresca durante questa stagione, che ha diretto anche la sfida giocata all'Olimpico contro la Juventus, unica vittoria della squadra di Mourinho con il fischietto di Napoli durante quest'annata.

Il bilancio complessivo dei giallorossi con il direttore di gara designato per il match con lo Spezia è, però, buono, viste le otto vittorie conquistate, a fronte di quattro sconfitte e cinque pareggi. Leggermente positivo, invece, quello dello Spezia, che in 13 partite complessive con Maresca ha ottenuto quattro vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.

