Alla 2a con Colombo, "arbitro con criteri giusti". Con lui la vittoria su rigore a Torino

Con la Salernitana arbitrerà Andrea Colombo, direttore di gara classe 1990 della sezione di Como che dal 2021 è stato promosso in Serie A. Uno solo il precedente con la Roma ed è lo 0-1, con firma di Dybala su rigore, conquistato in casa del Torino in questa stagione. "Giovane con criteri giusti da un lato e dall'altro. Mi è piaciuto tanto" questo fu il commento di Mourinho a fine partita.

Sempre col Torino il precedente, l'unico, della Salernitana: finì 1-1 l'8 gennaio del 2023 all'Arechi con pareggio di Vilhena al momentaneo vantaggio di Sanabria.

