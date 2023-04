Marinakis mette gli occhi sulla Serie A, Souloukou possibile ponte con i Friedkin

Filantropia, politica, soldi (tanti), due squadre di calcio e relativi successi sportivi: Evangelos Marinakis è nato nel 1967, è uno degli uomini più importanti e influenti in Grecia ed è una figura che per meriti imprenditoriali e altro ha fatto parlare spesso di sé. Presidente dell'Olympiakos e socio di maggioranza del Nottingham Forest (club che in Premier League sta lottando per salvarsi contro squadre più attrezzate), membro del consiglio comunale del Pireo, controlla la più grande flotta di navi cisterna al mondo, un canale televisivo nazionale, presidente della Super League Greca, 4 figli, accusato in passato di combine e corruzione nel calcio (assolto nel 2018) e di essere a capo di un'organizzazione criminale. Insomma, non c'è dubbio che sia il personaggio più contestato del calcio greco, ma altrettanto senza dubbio dal punto di vista sportivo i successi sono innumerevoli, ha guidato lui la rivoluzione in seno al club greco che ha portato all'assunzione di Lina Souloukou, scelta da Dan Friedkin come nuovo CEO e GM della Roma, che insieme a Modesto e a Karembeu ha (ri)portato a risultati eccellenti dalla stagione 2019-2020. Secondo quanto riferito dal The Sun qualche giorno fa, l'armatore greco è ora alla ricerca di un terzo club europeo in cui investire, in particolar modo in Serie A, non è ancora chiaro in che misura e con quale ruolo, con i suoi scout in azione per trovare la giusta società verso la quale muovere i primi passi. Secondo rumours provenienti dalla Grecia la nuova figura dirigenziale giallorossa potrebbe essere una sorte di ponte tra le parti e favorire i primi contatti interlocutori tra Marinakis e la proprietà del club giallorosso, completamente coinvolta nel progetto Roma sia in campo sia fuori, con il progetto stadio che procede senza intoppi, per un tentativo di approdo come socio di minoranza.

