La terza volta con Giua: quest'anno 2-0 alla Fiorentina. Bilancio in equilibrio con l'Udinese

Sarà la terza volta con Antonio Giua, ingegnere della sezione di Olbia, ma nato a Sassari, per la Roma che finora che ha sempre vinto con lui. 2-0 con la Fiorentina a gennaio e 3-1, sempre all'Olimpico, con la Spal nel 2019/20, anche con un rigore assegnato ai giallorossi e realizzato da Perotti.

4, invece, le gare dell'Udinese arbitrate da Giua con 2 vittorie, entrambe nel 2019/20 e per 1-0, prima in casa col Bologna e poi a Lecce. E 2 sconfitte: la prima con la Fiorentina, a settembre del 2018, l'ultima in casa della Juventus (2-0) nel gennaio 2022.

LR24