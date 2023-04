La mano di Rui Patricio: oltre un anno dopo torna a parare un rigore. L'ultimo ipnotizzato era stato Ibrahimovic

LAROMA24.IT - In una serata che sembrava tranquilla per la solida prestazione difensiva e poi per il doppio vantaggio accumulato, di colpo Rui Patricio si è ritrovato dagli 11 metri Pereyra in una delle finestre che potevano cambiare il corso finale di Roma-Udinese. Ma il portiere ha letto le intenzioni del centrocampista alla perfezione, distendendosi alla sua destra e respingendo così il rigore. Un altro rigore parato dopo oltre un anno: l'ultimo, infatti, a sbagliare di fronte a Rui Patricio era stato Ibrahimovic il 6 gennaio del 2022. Una parata che servì, più che altro, a contenere il passivo visto il 3-1 finale per i rossoneri.

Nel complesso, da quando indossa i guanti alla Roma, Rui Patricio si è ritrovato 10 volte un avversario al tiro migliore che offre il calcio, quello dagli 11 metri. 2, appunto, quelli parati e 8 le reti segnate dagli avversari. In questa stagione: Berardi, Ciofani, Dessers in Coppa Italia. Nella scorsa stagione: Gonzalez, Insigne, Giroud, Aramu e Kessiè. Quest'anno, inoltre, Rui Patricio aveva parato già un rigore in Nazionale, quando a novembre ipnotizzò il nigeriano Dennis.