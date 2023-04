Europa League, ROMA-BAYER LEVERKUSEN in semifinale: andata l’11 maggio all’Olimpico, ritorno il 18 in trasferta. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 21

LAROMA24.IT - “La Roma sì e il Feye no” parte due. Dopo aver battuto il Feyenoord in finale di Conference League nella passata stagione, José Mourinho e i suoi ragazzi lo hanno fatto ancora, ma questa volta in una competizione diversa. La Roma vince 4-1 dopo i tempi supplementari la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League grazie alle reti di Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, annullando così la sconfitta per 1-0 subita al De Kuip nel match d’andata e volando nuovamente in semifinale come nell’annata 2020/21 (ultima partecipazione dei giallorossi in questo torneo).

A differenza delle altre volte, la Roma non dovrà attendere nessun sorteggio, infatti già conosce il suo prossimo avversario e si tratta del Bayer Leverkusen, club in cui milita l’ex giallorosso Patrik Schick.

DATA E ORARIO DELLE SEMIFINALI

Nessuna sorpresa neanche per quanto riguarda le date e gli orari in cui si disputeranno le semifinali. In virtù del sorteggio, la Roma giocherà l’andata contro il Bayer Leverkusen in casa, mentre il ritorno sarà in trasferta. La prima sfida è in programma l’11 maggio allo Stadio Olimpico alle ore 21, la seconda il 18 maggio alla BayArena sempre alle ore 21.

QUANTO PESA IL SOGNO EUROPEO SUI CAMPIONATI DI ROMA E BAYER LEVERKUSEN? ECCO I CALENDARI A CONFRONTO

Roma, Bayer Leverkusen, Siviglia e Juventus: quattro squadre rimaste, tre partite per alzare il trofeo (la finale è in programma il 31 maggio 2023 alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest). L’Europa League entra nel momento clou e ogni minimo dettaglio può fare la differenza, tra cui la forma fisica dei calciatori. Sarà fondamentale dosare le energie per arrivare al top ad appuntamenti che non si possono sbagliare. La finale è a un passo, ma è vietato snobbare il campionato: “Vogliamo ragionare da grande squadra e le grandi squadre si dedicano a tutte le competizioni – disse José Mourinho ai microfoni di DAZN nel postpartita di Torino-Roma -. Abbiamo qualche limite in rosa, ci sono tre partite in una settimana ed è dura ma io non riesco a sottovalutare una partita per pensare all’altra. Andiamo avanti gara dopo gara. Io voglio pensare da grande squadra”. La Roma è quarta in classifica a solamente otto giornate dal termine ed è in piena corsa per ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League, quindi non può permettersi distrazioni neanche in Serie A.

Discorso analogo per il Bayer Leverkusen, che è sesto in Bundesliga con 44 punti (al momento sarebbe qualificato in Conference League), ma è a -5 dal Friburgo quinto (zona Europa League) e a -6 dal Lipsia quarto (zona Champions League).

Sia la Roma sia il Bayer Leverkusen sono ancora in lotta su due fronti, motivo per cui dovranno obbligatoriamente fare un po’ di turnover per limitare il rischio infortuni e permettere il riposo di determinati calciatori in vista del doppio confronto europeo. Calendario alla mano e andiamo ad analizzare gli impegni delle due squadre in prossimità delle semifinali per capire quanto queste possano pesare sul loro campionato e chi dei due tecnici potrà permettersi maggiori rotazioni in virtù del livello delle avversarie da affrontare.

Il calendario della Roma

6/7 maggio (data e orario da definire) , ROMA- Inter

, 11 maggio ore 21 , ROMA-BAYER LEVERKUSEN (andata semifinale Europa League)

, (andata semifinale Europa League) 14 maggio (data e orario da definire) , Bologna -ROMA

, 18 maggio ore 21 , BAYER LEVERKUSEN-ROMA (ritorno semifinale (Europa League)

, (ritorno semifinale (Europa League) 21 maggio (data e orario da definire), ROMA-Salernitana (36esima giornata Serie A)

Il calendario del Bayer Leverkusen

7 maggio ore 15:30 , BAYER LEVERKUSEN-Colonia (31esima giornata Bundesliga)

, (31esima giornata Bundesliga) 11 maggio ore 21 , ROMA-BAYER LEVERKUSEN (andata semifinale Europa League)

, (andata semifinale Europa League) 14 maggio ore 15:30 , Stoccarda-BAYER LEVERKUSEN (32esima giornata Bundesliga)

, (32esima giornata Bundesliga) 18 maggio ore 21 , BAYER LEVERKUSEN-ROMA (ritorno semifinale Europa League)

, (ritorno semifinale Europa League) 21 maggio ore 19:30, BAYER LEVERKUSEN-Borussia Mönchengladbach (33esima giornata Bundesliga)

Brutte notizie in casa Roma. Prima dell’andata della semifinale di Europa League infatti se la vedrà con l’Inter, in un big match determinante per la corsa Champions. I giallorossi dovranno assolutamente evitare di perdere per mantenere il vantaggio negli scontri diretti (vittoria per 1-2 a San Siro all’andata) e difficilmente Mourinho risparmierà i titolari in vista di giovedì. Tra il doppio confronto europeo con il Bayer Leverkusen invece la Roma giocherà in casa del Bologna, una partita assai complicata contro una delle rivelazioni del campionato, che nel suo stadio ha già fermato Milan, Lazio e Inter. Difficile ipotizzare un ampio turnover in una trasferta così insidiosa, a differenza della gara dopo il ritorno della semifinale, quando la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la Salernitana.

Molto più abbordabile (sulla carta) il calendario del Bayer Leverkusen. Prima dell’andata affronterà in casa il Colonia undicesimo in classifica, mentre tra il doppio impegno europeo se la vedrà in casa dello Stoccarda (attualmente terzultimo in classifica). La gara di livello, quella contro il Borussia Mönchengladbach, ci sarà solamente il weekend dopo il match di ritorno contro la Roma. Xabi Alonso, allenatore delle ‘Aspirine’, potrà quindi optare per un turnover abbastanza massiccio in vista della doppia sfida contro i giallorossi.

