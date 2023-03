Tra "lavori fantastici" e "protagonismo", Massa al 1° derby di Roma. Quest'anno ha arbitrato i giallorossi a San Siro

Il fischietto di Lazio-Roma è stato assegnato a Davide Massa, arbitro tra i più esperti della Serie A con 43 anni da compiere a fine stagione e ben 12 trascorsi nel massimo campionato italiano, di cui 9 da internazionale. In questa stagione Massa, di professione bancario, ha arbitrato due sfide di San Siro, il più recente 2-2 col Milan e prima il successo per 1-2 sull'Inter. In 25 precedenti con la Roma, di cui 10 vinti, altrettanti pareggiati e 5 persi (l'ultimo il 3-4 con la Juventus un anno fa), Massa non ha mai diretto un derby della capitale. "Noi critichiamo sempre gli arbitri quando non siamo contenti, mi pare sia giusto dire che Massa ha fatto un lavoro fantastico", disse dopo la sconfitta interna coi bianconeri Mourinho, specificando

Sono 23, invece, le gare della Lazio dirette da Massa che quest'anno, nell'unico precedente stagionale, ha perso 3-0 con la Juventus. Il bilancio complessivo: 10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Di lui, un anno fa, Sarri disse nel postpartita di Bologna-Lazio, terminato 3-0 per i felsinei: "Certe scene di protagonismo le vedo da parte degli arbitri italiani e basta".

LR24