Secondo Roma-Sampdoria per Irrati dopo la vittoria nel 2018. Ma con lui quest'anno i giallorossi non hanno mai vinto

Massimiliano Irrati dirigerà la Roma per la terza volta in questa stagione. Nelle due occasioni precedenti, i giallorossi non hanno mai vinto, ottenendo un pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus e venendo sconfitti per 1-0 all'Olimpico dal Napoli.

Il bilancio generale della Roma con il fischietto toscano, però, è positivo. Su 24 partite (quello giallorosso è il club più arbitrato da Irrati nella sua carriera), i capitolini hanno ottenuto dodici vittorie, a fronte di sei pareggi e altrettante sconfitte.

L'ultimo successo è datato 20 maggio 2022, quando la squadra di José Mourinho batté 3-0 il Torino nell'ultima giornata dello scorso campionato, con due calci di rigore assegnati ai giallorossi. I penalty contro i granata sono due dei sei fischiati a favore della Roma da Irrati, il quale solo in due occasioni ha assegnato tiri dal dischetto contro i capitolini.

Anche per lo Special One il bilancio con Irrati è positivo, visto che la sconfitta contro il Napoli è l'unica registrata con il fiorentino come direttore di gara, a fronte di quattro vittorie e un pareggio.

In perfetto equilibrio, invece, il computo dei precedenti con la Sampdoria: sette vittorie, altrettante sconfitte e quattro pareggi su 18 partite. I doriani, però, non vincono con Irrati alla direzione di gara dall'ottobre 2018, avendo poi collezionato cinque ko nei sei match successivi.

Il primo di questi coincide anche con l'unico Roma-Sampdoria arbitrato dal fischietto toscano finora: era l'11 novembre del 2018 e la squadra di Eusebio Di Francesco batteva 4-1 quella di Marco Giampaolo con la doppietta di Stephan El Shaarawy e i gol di Juan Jesus e Patrik Schick. Di Gregoire Defrel la rete ospite.

LR24