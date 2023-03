Dopo l'eliminazione con la Cremonese torna Fabbri: ultima vittoria un anno fa a La Spezia

Testimone oculare dell'eliminazione dalla Coppa Italia della Roma con la Cremonese era Michael Fabbri, l'arbitro designato per la gara col Sassuolo di domenica (ore 18, Stadio Olimpico). E' questo l'ultimo dei 13 precedenti (7 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte) tra i giallorossi e l'arbitro di Ravenna che quest'anno, in Serie A, non ha mai diretto gare della Roma. L'ultimo precedente di campionato, infatti, è lo 0-0 interno col Bologna sul finire della passata stagione. "Partita povera, di tutte e tre le squadre. Chi voleva vincere non ha avuto qualità sufficiente, chi non voleva vincere ha fatto il suo. La terza squadra (gli arbitri, ndr) non si è mai preoccupata della qualità dello spettacolo. Ha partecipato con poca qualità", commentò Mourinho a fine gara. Ultima vittoria che ha da poco festeggiato il triste anniversario che risale al 27 febbraio 2022 nello 0-1 in casa dello Spezia.

3 vittorie, 5 pareggi e altre 3 sconfitte, invece, il ruolino di Fabbri col Sassuolo che, però, ha raccolto 2 di quei 3 successi in trasferta. 0-1 in casa della Spal nel 2017, 1-3 a Torino, contro i granata, nell'aprile 2016. Nessun precedente, invece, in questa stagione.

LR24