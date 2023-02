Terza stagionale con Sozza: vittorie con Salernitana e Spezia finora. Un solo ko: 3-1 a San Siro nella scorsa stagione

Simone Sozza, classe 1987, di Seregno, sarà l'arbitro di Roma-Verona. 7° appuntamento per la Roma con l'arbitro di cui Mourinho disse, al termine della sconfitta con l'Inter per 3-1 la passata stagione (unico ko con Sozza), "ci fosse stato lui col Napoli avremmo vinto" riferendosi alle polemiche per la direzione di gara di Di Bello. Negli altri precedenti 4 successi, di cui 2 nella stagione attuale: 1-0 in casa della Salernitana alla prima giornata e 0-2 a La Spezia meno di un mese fa. Un solo pareggio: l'1-1 col Venezia sul finire della passata stagione.

Uno solo, invece, il precedente di Sozza col Verona: penultima giornata della stagione 2019/20 in cui l'allora squadra di Juric superò per 3-0 la Spal in casa.

LR24