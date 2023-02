Roma agli ottavi di Europa League, le possibili avversarie: pericoli Arsenal, Betis e Real Sociedad. Domani alle 12 il sorteggio

LAROMA24.IT - Missione compiuta. La Roma batte 2-0 il Salisburgo grazie alle reti di Belotti e Dybala e vola agli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di José Mourinho, spinti dal grande calore del pubblico presente allo Stadio Olimpico (nuovamente sold out), sono stati in grado di ribaltare la sconfitta per 1-0 subita nella gara d’andata dei playoff e hanno centrato la qualificazione al turno successivo.

LA DATA DEL SORTEGGIO E LE REGOLE

Le squadre rimaste in gara sono sedici e la Roma scoprirà la sua avversaria nel sorteggio che si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon nella giornata di domani 24 febbraio alle ore 12. I giallorossi non potranno affrontare le squadre che hanno partecipato ai playoff, motivo per cui sfideranno una delle otto vincitrici dei gironi di Europa League (teste di serie nel sorteggio). Inoltre non sono possibili incontri tra club della stessa nazione.

LE DATE DEGLI OTTAVI DI FINALE

La Roma sa già che disputerà l’andata degli ottavi di finale allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno sarà in trasferta. La prima gara si giocherà il 9 marzo, mentre la sfida decisiva andrà in scena esattamente una settimana dopo, il 16 marzo. L’orario verrà deciso successivamente, ma i match si giocheranno alle ore 18:45 o alle 21:00.

ECCO TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

Vincitrici dei gironi di Europa League e possibili avversarie della Roma

Arsenal (ING)

Betis (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (UNG)

Feyenoord (OLA)

Friburgo (GER)

Real Sociedad (SPA)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Vincitrici dei playoff (squadre che la Roma non può affrontare agli ottavi)

Union Berlin (GER)

Manchester United (ING)

Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Siviglia (SPA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Sporting CP (POR)

La Roma quindi rischia di affrontare l’Arsenal, capolista in Premier League e una delle migliori squadre d’Europa per gioco e rendimento. Possibile incrocio anche con il Betis, già affrontato dai giallorossi nel girone di Europa League (i capitolini hanno rimediato una sconfitta per 1-2 e un pareggio per 1-1) e la Real Sociedad, attualmente terza in Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Da non sottovalutare neanche il Friburgo, quarto in Bundesliga e distante solamente tre punti dal Bayern Monaco primo, e il Feyenoord, battuto dalla Roma in finale di Conference League per 1-0 nella passata stagione. Gli olandesi hanno però eliminato la Lazio in questa edizione dell’Europa League. Più abbordabili, almeno sulla carta, il Fenerbahce (2° in campionato e attualmente fermo a causa del terremoto che ha colpito la Turchia), il Ferencváros (1° nel campionato ungherese) e l’Union Saint-Gilloise (2° nella Pro League).