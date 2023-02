Fiamma Olimpico: Roma imbattibile in casa in gare d'eliminazione diretta da 6 anni

LAROMA24.IT - Fuori un'altra. Non basta la Red Bull, nemmeno in larga scorta, a superare l'impatto dell'Olimpico di notte in una gara europea ad eliminazione diretta. Lo stesso che piega ogni avversario da 6 anni esatti: il 2-0 di ieri è infatti il 13° risultato utile consecutivo messo in fila dalla Roma in casa nella "knockout stage" d'Europa.

11 vittorie 2 pareggi l'incredibile score che i giallorossi, insieme al proprio pubblico, hanno messo insieme: nella striscia solo Vitesse, nella scorsa Conference League, ed Ajax, nei quarti di Europa League due anni fa, hanno limitato i danni. Per modo di dire, considerato che in entrambi i casi la Roma ha comunque passato il turno grazie al prodotto in trasferta.

Nel mezzo ci sono vittime pesanti, dal Leicester un anno fa, il Manchester United nel ritorno, seppur insufficiente per il passivo dell'andata, della semifinale di Europa League del 2021. E poi Barcellona e Liverpool, nella storica marcia di Champions League. Ultima sconfitta registrata è lo 0-1 del Villarreal il 23 febbraio del 2017 ma anche in questo caso lo 0-4 ottenuto all'andata rese dolce il ko.

L'ultimo stop pesante è nello 0-3 patito per mano del Porto nel preliminare di Champions League all'inizio di quella stagione o, andando indietro, l'anno precedente lo 0-2 del Real Madrid a metà febbraio del 2016.

LE ULTIME PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA IN EUROPA DELLA ROMA:

Roma-Salisburgo 2-0 (Playoff Europa League)

Roma-Vitesse 1-1 (Ottavi Conference League)

Roma-Bodo/Glimt 4-0 (Quarti Conference League)

Roma-Leicester 1-0 (Semifinale Conference League)

Roma-SC Braga 3-1 (Playoff Europa League)

Roma-Shakhtar 3-0 (Ottavi Europa League)

Roma-Ajax 1-1 (Quarti Europa League)

Roma-Manchester United 3-2 (Semifinale Europa League)

Roma-Gent 1-0 (Playoff Europa League)

Roma-Porto 2-1 (Ottavi Champions League)

Roma-Shakhtar 1-0 (Ottavi Champions League)

Roma-Barcellona 3-0 (Quarti Champions League)

Roma-Liverpool 4-2 (Semifinale Champions League)

Roma-Villarreal 0-1 (Playoff Europa League)