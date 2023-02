Aureliano: unico precedente il ko di Venezia un anno fa. Mourinho gli consigliò un thé dopo il Var in Milan-Roma

Con Gianluca Aureliano, avvocato di Bologna, la Roma ha un solo precedente: sconfitta per 3-2 a Venezia nella scorsa stagione, non senza strascichi arbitrali per una serie di episodi dubbi. Aureliano, poi, era anche al Var in un Milan-Roma che Mourinho commentò così: "In un caso dubbio non puoi chiamare l’arbitro. Bevi il thè o la birra, ma lascia andare", riferendosi all'intervento 'da remoto' dell'arbitro che dirigerà Lecce-Roma.

Sono 8 invece i precedenti col Lecce, di cui solo uno in Serie A nella passata stagione: 2-1 interno sull'Atalanta. Nel complesso: 2 successi, l'altro contro il Chievo Verona in B, 3 pareggi e 2 sconfitte, entrambe fuori casa, la più recente ad Empoli sempre nel campionato cadetto e poi a Palermo nel 2018/19.

LR24