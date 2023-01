Roma, difesa da record in Serie A: 15 partite su 16 con massimo una rete subita. Giallorossi primi anche per minor numero di expected goals concessi agli avversari

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) – In queste prime sedici giornate di Serie A la Roma di José Mourinho ha dimostrato di aver svariati problemi dal punto di vista offensivo, ma per quanto riguarda il reparto arretrato le idee sembrano piuttosto chiare. Da sempre lo Special One cura meticolosamente questo particolare, tanto da essere etichettato come un tecnico “difensivista”. L’allenatore portoghese viene spesso criticato per il suo modo di giocare, basato principalmente sul contenimento degli attacchi avversari e ripartenze veloci per ribaltare l’azione, ma alla fine i risultati danno quasi sempre ragione a lui. Mourinho è un maestro nel saper organizzare la difesa e anche quest’anno sta dimostrando una particolare solidità, che compensa le evidenti difficoltà in attacco.

I DATI DIFENSIVI DELLA ROMA DOPO LE PRIME 16 GIORNATE DI SERIE A

La Roma ha attualmente la quarta miglior difesa della Serie A con 14 reti subite in 16 partite ed è preceduta da Juventus (solamente 7 gol concessi), Napoli e Lazio (entrambe a quota 13). Rispetto alla passata stagione, i capitolini hanno registrato un miglioramento sotto questo aspetto, infatti allo stesso punto del campionato furono 19 le volte in cui vennero trafitti dagli avversari. La squadra giallorossa si è dimostrata più difficile da sorprendere allo Stadio Olimpico grazie alle sole 5 reti subite nelle 8 gare disputate, ma proprio in casa sono arrivate tre (tutte per 0-1) delle quattro sconfitte totali collezionate in Serie A. In trasferta invece i gol incassati dalla Roma sono 9 in 8 partite, ma quattro di questi sono arrivati nella rovinosa gara persa per 4-0 contro l’Udinese.

QUANDO LA ROMA INCASSA, NON CROLLA

Rui Patricio ha mantenuto la porta inviolata in 5 occasioni (contro Salernitana, Cremonese, Monza, Sampdoria e Bologna) ed è il quarto portiere (insieme a Juan Musso dell’Atalanta, Marco Silvestri dell’Udinese, Andrea Consigli del Sassuolo, Michele Di Gregorio del Monza e Guglielmo Vicario dell’Empoli) con più clean sheet in stagione. Al primo posto c’è Ivan Provedel della Lazio a quota 9, seguito da Wojciech Szczesny della Juventus a 8 e Alex Meret del Napoli a 6.

Rui Patricio, aiutato anche dai compagni di difesa, spicca in una speciale statistica, che posiziona la Roma in vetta rispetto a tutte le altre diciannove società partecipanti alla Serie A. I giallorossi infatti sono l’unica squadra ad aver concluso 15 delle 16 giornate disputate con massimo un gol al passivo. Neanche la Juventus, il Napoli e la Lazio hanno saputo eguagliare gli uomini di Mourinho nonostante il minor numero di reti subite. Questo dato mette in luce la capacità della Roma di rimanere praticamente sempre in partita e, in caso di gol concesso in situazioni di svantaggio, si dimostra tutt’altro che fragile, evitando di naufragare e perdere la testa. L’eccezione alla regola resta la dolorosa sfida in casa dell’Udinese, in cui i giallorossi staccarono la spina e crollarono 4-0 sotto i colpi di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric. Escluso questo brutto episodio, un altro dato sottolinea la solidità del reparto arretrato della Roma durante i 90 minuti: in 13 delle 16 partite disputate fino a questo momento ha concesso meno di 1.00 xG agli avversari. Nessuna come lei, anche per quanto riguarda il numero totale di expected goals contro (xGA 10.68). Ad esempio il Napoli, secondo in questa particolare classifica, ne ha concessi 15.15.

IL FOCUS PARTITA PER PARTITA SUI GOL INCASSATI DALLA ROMA E SUGLI XG PRODOTTI DAGLI AVVERSARI

1ª giornata, Salernitana-Roma 0-1 : xGA (expected goals against Roma) = 0.51

: 2ª giornata, Roma-Cremonese 1-0 : xGA = 0.51

: 3ª giornata, Juventus -Roma 1-1 xGA = 0.63

4ª giornata, Roma-Monza 3-0 : xGA = 0.56

: 5ª giornata, Udinese-Roma 4-0 : xGA = 1.28

: 6ª giornata, Empoli-Roma 1-2 : xGA = 1.15

: 7ª giornata, Roma-Atalanta 0-1 xGA = 0.14

8ª giornata, Inter -Roma 1-2 xGA = 0.76

9ª giornata, Roma-Lecce 2-1 : xGA = 0.33

: 10ª giornata, Sampdoria-Roma 0-1 : xGA = 0.26

: 11ª giornata, Roma-Napoli 0-1 xGA = 0.87

12ª giornata, Hellas Verona 1-3 Roma : xGA = 0.29

: 13ª giornata, Roma-Lazio 0-1 : xGA = 0.54

: 14ª giornata, Sassuolo -Roma 1-1 xGA = 1.25

15ª giornata, Roma-Torino 1-1 : xGA = 0.85

: 16ª giornata, Roma- Bologna 1-0 xGA = 0.75

CLASSIFICA SQUADRE CHE HANNO CONCLUSO PIÙ PARTITE CON MASSIMO 1 GOL SUBITO