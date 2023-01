"La partita finisce quando l’arbitro fischia": Roma seconda con Lecce e Spezia per numero di rimonte in Serie A

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) – Nell’ultimo turno di campionato la Roma si è resa protagonista di un’insperata rimonta contro il Milan, che è valsa un punto d’oro sia per il morale sia per la classifica. Gli uomini di José Mourinho hanno fornito una prova opaca per quasi tutto il match, ma sono bastati sei minuti di fuoco per colmare il doppio svantaggio e fissare il punteggio sul 2-2 finale grazie alle reti di Roger Ibañez e Tammy Abraham.

Quanto accaduto a San Siro, però, non è affatto casuale, infatti nel corso del campionato i giallorossi hanno dimostrato di saper rimanere in partita fino agli ultimi istanti e questo atteggiamento li ha premiati in più occasioni. Prendendo in considerazione il dato legato alle rimonte, la Roma ne ha compiute cinque in 17 giornate, proprio come Spezia e Lecce: meglio di loro solamente l’Udinese, addirittura a quota 8. Inoltre i capitolini hanno conquistato 9 punti da situazioni di svantaggio, un dato che li piazza al quarto posto in questa speciale classifica insieme allo Spezia.

IL FOCUS SULLE 5 RIMONTE DELLA ROMA IN CAMPIONATO

Una delle caratteristiche principali della squadra giallorossa è quindi quella di non mollare mai, neanche quando la situazione sembra ormai compromessa. Ovviamente la rimonta contro il Milan, l’ultima in ordine cronologico, è la più clamorosa in relazione alla forza dell’avversario e alla risicata quantità di minuti rimasti a disposizione, ma a San Siro si era già verificato un episodio simile in questa stagione: il 1° ottobre del 2022 infatti la Roma affrontò l’Inter ed espugnò Milano per 1-2 dopo essere passata in svantaggio a causa del gol di Federico Dimarco. La perla di Paulo Dybala e l’incornata di Chris Smalling al 75’ regalarono ai giallorossi tre punti fondamentali in uno scontro diretto.

La prima rimonta in campionato però avvenne alla terza giornata e sempre in un big match. In questo caso l’avversario fu la Juventus, che passò in vantaggio con la punizione di Dusan Vlahovic dopo appena due minuti. La risposta della Roma arrivò al 69’ con Tammy Abraham, che siglò la rete del definitivo 1-1.

Le due rimonte successive si concretizzarono negli ultimi minuti di gara, proprio come accaduto con il Milan alcuni giorni fa. La prima contro l’Hellas Verona (da 1-0 a 1-3) firmata Nicolò Zaniolo, autore del pareggio poco prima della fine del primo tempo, Cristian Volpato e Stephan El Shaarawy, i quali misero a segno i gol vittoria all’88’ e al 92’; e l’altra allo Stadio Olimpico contro il Torino grazie alla sassata di mancino di Nemanja Matic al 94’, che rispose alla rete di Karol Linetty.

Cinque delle nove marcature realizzate nelle partite analizzate sono arrivate dal minuto 85 in poi (55,5%) e la spiegazione di questa statistica è stata fornita da Ibañez nel postpartita di Milan-Roma: “Dobbiamo sempre avere pazienza, prima o poi i momenti arrivano. Non dobbiamo mai mollare. La partita finisce quando l’arbitro fischia”. Parole semplici, ma che fanno capire quanto carattere abbia questa squadra.

3ª giornata, Juventus -Roma 1-1 2’ Vlahovic (J) , 69’ Abraham (R)

, 8ª giornata, Inter -Roma 1-2 30’ Dimarco (I) , 39’ Dybala (R) , 75’ Smalling (R)

, , 12ª giornata, Hellas Verona 1-3 Roma : 26’ Dawidowicz (V) , 47’ Zaniolo (R) , 88’ Volpato (R) , 92’ El Shaarawy (R)

: , , , 15ª giornata, Roma-Torino 1-1 : 55’ Linetty (T) , 94’ Matic (R)

: , 17ª giornata, Milan-Roma 2-2 : 30’ Kalulu (M), 77’ Pobega (M), 87’ Ibañez (R) , 93’ Abraham (R)

QUALI SONO LE SQUADRE CHE HANNO EFFETTUATO IL MAGGIOR NUMERO DI RIMONTE IN QUESTA STAGIONE?

1) Udinese: 8 rimonte

2) ROMA, Spezia e Lecce: 5 rimonte

5) Napoli, Bologna e Salernitana: 4 rimonte

8) Milan, Atalanta, Hellas Verona, Sassuolo e Cremonese: 3 rimonte

13) Inter, Fiorentina, Torino, Empoli, Monza e Sampdoria: 2 rimonte

19) Lazio e Juventus: 1 rimonta

LA CLASSIFICA DELLE SQUADRE CHE HANNO OTTENUTO PIÙ PUNTI DA SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1) Udinese: 16 punti in 8 rimonte

2) Napoli: 12 punti in 4 rimonte

3) Bologna: 10 punti in 4 rimonte

4) ROMA e Spezia: 9 punti in 5 rimonte

6) Milan e Atalanta: 7 punti in 3 rimonte

8) Lecce: 7 punti in 5 rimonte

9) Inter: 6 punti in 2 rimonte

10) Salernitana: 6 punti in 4 rimonte

11) Hellas Verona e Sassuolo: 5 punti in 3 rimonte

13) Lazio: 3 punti in 1 rimonta

14) Cremonese: 3 punti in 3 partite

15) Fiorentina, Torino, Empoli, Monza, Sampdoria: 2 punti in 2 rimonte

20) Juventus: 1 punto in 1 rimonta