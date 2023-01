Con la Fiorentina c'è Giua: unico incrocio con i giallorossi nel 2019 contro la Spal

Dopo i quattro punti raccolti tra Bologna e Milan, in settimana la Roma affronterà il Genoa in Coppa Italia e a seguire tornerà in scena in campionato domenica sera, all'Olimpico, contro la Fiorentina. Sarà il classe 1988 Antonio Giua ad arbitrare la sfida con la squadra di Italiano, valida per la 18a giornata di Serie A. Si registra un solo incrocio della Roma con il fischietto di Sassari: la vittoria in casa, in rimonta, per 3-1 contro la Spal il 15 dicembre 2019.

Sono, invece, tre i precedenti in Serie A della Fiorentina con Giua: due vittorie e una sconfitta per la formazione viola. L'ultimo risale allo scorso campionato ed è il successo per 3-0 dei toscani contro lo Spezia nell'11a giornata al Franchi.

