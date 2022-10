Mourinho ritrova il "fenomeno" Di Bello: con lui la Roma non ha mai vinto nelle ultime 10 partite

LR24 - Con 26 gare già arbitrate, la Roma è la squadra più diretta in carriera da Marco Di Bello, di professione bancario e della sezione di Brindisi che ha scalato le varie categorie partendo dagli arbitraggi nelle giovanili ad inizio 2000. Con lui però la Roma non vince da 2 anni e mezzo, dal 3-4 in casa del Cagliari del marzo 2020: da lì in poi altri 10 precedenti in cui i giallorossi hanno raccolto appena 5 punti (pareggi con Juventus, Inter, due volte, Udinese e Napoli, gli ultimi due precedenti) con 5 sconfitte (con Napoli e Inter due volte, oltre al 4-1 subìto a Bergamo nel dicembre 2020).

Nell'ultimo precedente, l'1-1 in casa del Napoli nella scorsa stagione, Mourinho non riuscì a trattenere la frustrazione per la direzione di gara di Di Bello appellandolo come "fenomeno" quando è stato ammonito, costringendolo poi a saltare per squalifica la successiva sfida con l'Inter. "Il signor Di Paolo (al Var, ndr) e Di Bello mi hanno fatto vergognare di essere qui", dirà poi dopo la partita. Nel complesso, con la Roma Di Bello ha un bilancio di 13 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Non va meglio alla Sampdoria che in 10 sfide dirette da Di Bello ne ha vinta soltanto una, nel maggio del 2015, contro l'Udinese. Per il resto 4 pareggi e 5 sconfitte, compresi gli ultimi due precedenti con Inter (3-0) e Napoli (1-0).

LR24