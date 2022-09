Una Roma per pochi: solo 15 titolari diversi nelle prime 6 giornate, nessuno come Mourinho in Serie A

LAROMA24.IT - Un po' per necessità, un po' per scelta, la Roma di inizio stagione è lunga 15 giocatori. La più corta della Serie A, se si considerano i titolari diversi scelti dai vari allenatori nelle prime 6 giornate di campionato. Tutte compresse in un mese, in un'immersione che concederà di tornare a prendere aria in superficie solo la prossima settimana.

Fin qui, le bombole scelte da Mourinho hanno nomi e cognomi precisi: Rui Patricio, sempre. Mancini, Smalling, Ibanez praticamente sempre, se non per 28 minuti di Roma-Monza prima dell'infortunio di Kumbulla. In principio Karsdorp, ora più Celik, ripetutamente Cristante e Matic in mezzo dopo l'inizio con Pellegrini, principalmente Spinazzola per gli infortuni di Zalewski, scelto dal 1' solo col Monza. Quindi Zaniolo, o in sua assenza Pellegrini (ri)avanzato, Dybala ed Abraham. Nessuna squadra, in Italia, ha variato meno il proprio 11 di partenza rispetto alla Roma.

Il numero maggiore di giocatori diversi scelti dal 1' in queste prime 6 giornate è del Monza (23 titolari differenti) e la fine di Stroppa fa tendere verso la definizione di "confusione". Dietro ci sono Juventus e Fiorentina con 21, con i viola che sono la squadra più impegnata finora visto anche il turno di preliminari di Conference League. Il Napoli è a 18, come il Milan e l'Atalanta, Inter e Lazio appena un passo sopra la Roma, con 16 giocatori differenti vestiti di titolarità nel primo rettilineo di Serie A.

Contando l'Europa League, il conto di Mourinho si allunga di 3 unità: col Ludogorets battesimo dal 1' per Svilar e Belotti, contro l'HJK c'è stato spazio, per un tempo, anche per Viña. Pochi ma, si spera, buoni.

CLASSIFICA DELLA SERIE A PER NUMERO DI TITOLARI DIVERSI UTILIZZATI:

Monza 23

Juventus 21

Fiorentina 21

Torino 20

Bologna 20

Lecce 19

Napoli 18

Verona 18

Milan 18

Udinese 18

Cremonese 18

Atalanta 18

Empoli 17

Spezia 17

Salernitana 17

Sassuolo 17

Inter 16

Lazio 16

Sampdoria 16

ROMA 15

MB