Quote: Napoli favorito per il titolo. Roma 5a forza

Partito in sordina nelle valutazioni dei bookmaker, il Napoli è ora protagonista delle scommesse sulla Serie A. Agli azzurri è bastato poco più di un mese per capovolgere la corsa allo scudetto di inizio campionato, per il quale era piazzato in seconda fila a quota 8, alle spalle di Juventus (2,35), Inter (2,90) e Milan (3,35).

Dopo il blitz a San Siro il Napoli è ora in cima alle quote, favorito a 3,85 su Planetwin365, alla pari con il Milan, unica delle big che finora ha mantenuto il rendimento previsto. L'Inter è salita a 4 dopo il crollo con l'Udinese, e sono ancora più evidenti le difficoltà della Juve, precipitata al quarto posto a quota 6,75. La Roma rimane la quinta forza del campionato, anche se la quota sale a 9 dopo il ko con l'Atalanta, che ora incombe a 10 volte la posta.