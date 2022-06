Roma, la situazione contrattuale dei calciatori in rosa: chi può andare via a parametro zero a fine stagione?

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Negli ultimi anni il concetto di calcio sembra essere cambiato, tanto che ormai non ci si sofferma più solo su ciò che succede all’interno del rettangolo di gioco. Uno degli aspetti che si è evoluto maggiormente è quello economico, infatti sempre più spesso sentiamo parlare di calciomercato, anche quando le finestre disponibili per acquistare o vendere giocatori sono chiuse. Il tema è legato a moltissime sfumature e l’aumento dei trasferimenti a parametro zero ha riportato al centro dell’attenzione tutto ciò che riguarda gli ingaggi dei calciatori, le scadenze dei contratti e le commissioni milionarie incassate dagli agenti. Anche in Serie A questo fenomeno si sta diffondendo e molti club sono costretti a salutare pezzi pregiati delle rispettive rose a costo zero. Gli ultimi esempi più evidenti sono i trasferimenti di Calhanoglu all'Inter e Donnarumma al PSG, i quali hanno lasciato il Milan senza che la società stessa potesse incassare alcuna somma di denaro. Ora i rossoneri rischiano di dire addio a Kessié e Romagnoli, ma anche la Juventus ha annunciato di non voler rinnovare il contratto a Dybala e non solo. Sempre più club stanno perdendo i loro campioni a parametro zero e, tra questi, vi è anche la Roma.

IL FOCUS SULLA ROSA DELLA ROMA

Prendendo in considerazione la rosa della stagione 2021/2022, i calciatori della Roma che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 sono solamente due, ovvero Henrikh Mkhitaryan e Davide Santon. Entrambi lasceranno la Capitale, ma le motivazioni sono differenti: il primo, nonostante fosse una pedina fondamentale nello scacchiere di José Mourinho, ha rifiutato la proposta di rinnovo per accasarsi molto probabilmente all'Inter. Il secondo, invece, si trova ai margini del progetto e da tempo non si allena con la prima squadra per scelta tecnica. Nelle tabelle sottostanti viene fatta luce sulla situazione contrattuale di tutti i giocatori presenti nella rosa attuale, anche di coloro che si trovano in prestito ma che sono comunque di proprietà del club giallorosso. Tra questi, solo Stefano Greco può lasciare la Roma a parametro zero, dato che il suo contratto scade a giugno. Anche quello di Borja Mayoral termina in estate ma, essendo ancora un calciatore di proprietà del Real Madrid, si era trasferito in Italia con la formula del prestito e quindi, qualora i Friedkin decidessero di non riscattarlo, tornerà nella capitale spagnola.





CALCIATORI STIPENDIO NETTO SCADENZA CONTRATTO FORMULA TRASFERIMENTO PROCURATORI Rui Patricio € 3.000.000 30/06/2024 Titolo definitivo dal Wolverhampton Jorge Mendes (Gestifute) Daniel Fuzato € 500.000 30/06/2023 Titolo definitivo dal Palmeiras Diego Tavano (BSM - Sport Management) Pietro Boer € 200.000 30/06/2024 Titolo definitivo dal Venezia Andrea Boscolo Rick Karsdorp € 2.200.000 30/06/2025 Titolo definitivo dal Feyenoord Johan Henkes (H2 Agency) Roger Ibañez € 1.500.000 30/06/2026 Titolo definitivo dall'Atalanta, alla quale spetta il 10% del prezzo di cessione qualora avvenisse prima del 30 giugno 2024. In caso contrario è previsto il 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto è stato acquistato. Clausola rescissoria da 80 milioni di euro Giuliano Bertolucci (Bertolucci Sports) Matías Viña € 1.200.000 30/06/2026 Titolo definitivo dal Palmeiras, al quale spetta una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione Carolina Varela Martinez (Admira Partners UK) Chris Smalling € 3.800.000 30/06/2023 Titolo definitivo dal Manchester United Will Thornton (Omni-Sports Ltd) Gianluca Mancini € 2.000.000 30/06/2026 Titolo definitivo dall'Atalanta, alla quale spetta il 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l'acquisto Giuseppe Riso (GR Sports) Marash Kumbulla € 1.800.000 30/06/2025 Titolo temporaneo dall'Hellas Verona: prestito fino al 30 giugno 2022. Obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni Gianni Vitali Leonardo Spinazzola € 3.000.000 30/06/2024 Titolo definitivo dalla Juventus Davide Lippi (Reset Group Srl) Filippo Tripi € 46.446 30/06/2024 Settore giovanile Giuseppe Bozzo (AGB Sport Management) Davide Santon € 1.500.000 30/06/2022 Titolo definitivo dall' Inter Claudio Vigorelli (Vigo Global Sports Services Srl) Bryan Cristante € 1.800.000 30/06/2024 Titolo definitivo dall'Atalanta Giuseppe Riso (GR Sports) Lorenzo Pellegrini € 4.000.000 30/06/2026 Titolo definitivo dal Sassuolo Giampiero Pocetta (GP Soccer and Management) Ainsley Maitland-Niles € 900.000 30/06/2022 Titolo temporaneo dall' Arsenal : prestito oneroso (500 mila euro) fino al 30 giugno 2022 Colossal Sports Management Jordan Veretout € 3.000.000 30/06/2024 Titolo definitivo dalla Fiorentina Kevin Ben Haim (Kelyxane Sport Agency) Nicolò Zaniolo € 2.500.000 30/06/2024 Titolo definitivo dall' Inter , alla quale spetta il 15% della futura rivendita Claudio Vigorelli (Vigo Global Sports Services Srl) Sergio Oliveira € 1.250.000 30/06/2022 Titolo temporaneo dal Porto: prestito oneroso (1 milione) fino al 30 giugno 2022. Diritto di riscatto a 13 milioni di euro Jorge Mendes (Gestifute) Amadou Diawara € 2.500.000 30/06/2024 Titolo definitivo dal Napoli Daniel Delonga (ROOF) Edoardo Bove € 100.000 30/06/2025 Settore giovanile Diego Tavano (BSM - Sport Management) Ebrima Darboe € 400.000 30/06/2026 Titolo definitivo dallo Young Rieti Giorgio Ghirardi (Vigo Global Sports Services Srl) Henrikh Mkhitaryan € 3.500.000 30/06/2022 Titolo definitivo dall' Arsenal Famiglia Raiola Tammy Abraham € 4.500.000 30/06/2026 Titolo definitivo dal Chelsea, al quale spetta una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione. I Blues manterranno anche un diritto di recompra a 80 milioni di euro a partire dall'estate 2023 Neil Fewings Carles Perez € 2.000.000 30/06/2024 Titolo definitivo dal Barcellona Leaderbrock Sports Eldor Shomurodov € 1.500.000 30/06/2026 Titolo definitivo dal Genoa , al quale spetta una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di cessione German Tkachenko (Prosport Management) Nicola Zalewski € 300.000 30/06/2025 Settore giovanile Giovanni Ferro (GP Soccer and Management) Felix Afena-Gyan € 400.000 30/06/2025 Titolo definitivo dall'EurAfrica Oliver Arthur (Arthur Legacy Sports Agency) Stephan El Shaarawy € 3.500.000 30/06/2023 Titolo definitivo dallo Shanghai Shenhua Manuel El Shaarawy (il fratello)

CALCIATORI ATTUALMENTE IN PRESTITO SCADENZA CONTRATTO FORMULA TRASFERIMENTO PROCURATORI Pau Lopez 30/06/2024 Cessione a titolo temporaneo al Marsiglia: prestito oneroso (base fissa 720 mila euro + massimo 500 mila euro) fino al 30 giugno 2022. Obbligo di riscatto a 12 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni Albert Botines (Goal Management) Robin Olsen 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo all'Aston Villa: prestito fino al 30 giugno 2022. Diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro già esercitato dal club inglese Hasan Cetinkaya (HCM Sports Management) Stefano Greco 30/06/2022 Cessione a titolo temporaneo al Potenza: prestito secco fino al 30 giugno 2022 Diego Nappi (All Stars Management) William Bianda 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo al Nancy: prestito fino al 30 giugno 2022. Diritto di riscatto pari ad un massimo di 5 milioni di euro supplementari in base ai bonus Ludovic Deléchat Bryan Reynolds 30/06/2025 Cessione a titolo temporaneo al KV Kortrijk: prestito secco fino al 30 giugno 2022. Al Dallas spetta il 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto Chris Megaloudis (Mega Sports Management) Riccardo Calafiori 30/06/2025 Cessione a titolo temporaneo al Genoa : prestito secco fino al 30 giugno 2022 Famiglia Raiola Alessandro Florenzi 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo al Milan: prestito fino al 30 giugno 2022. Diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro Alessandro Lucci (World Soccer Agency) Devid Bouah 30/06/2024 Cessione a titolo temporaneo al Teramo: prestito secco fino al 30 giugno 2022 Federico Pastorello (P&P Sport Management) Gonzalo Villar 30/06/2024 Cessione a titolo temporaneo al Getafe: prestito secco fino al 30 giugno 2022 Alejandro Camaño (FootFeel International Sport Management) Ante Coric 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo allo Zurigo: prestito secco fino al 30 giugno 2022 Miljenko Coric (il padre) Salvatore Pezzella 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo al Siena: prestito secco fino al 30 giugno 2022 Patrick Bastianelli Tommaso Milanese 30/06/2024 Cessione a titolo temporaneo all'Alessandria: prestito fino al 30 giugno 2022. Diritto di riscatto Marco Baschirotto Ruben Providence 30/06/2024 Cessione a titolo temporaneo all'Estoril Praia: prestito secco fino al 30 giugno 2022 Fabrizio Ferrari (FK Sport Management SRL) Riccardo Ciervo 30/06/2024 Cessione a titolo temporaneo al Sassuolo : prestito fino al 30 giugno 2022. Obbligo di riscatto a 2 milioni di euro. Se i neroverdi dovessero cederlo per una cifra inferiore ai 10 milioni, la Roma riceverebbe il 25% della cifra. Se invece fosse superiore ai 10 milioni, la percentuale sarebbe del 20% Giovanni Ferro (GP Soccer and Management) Justin Kluivert 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo al Nizza: prestito fino al 30 giugno 2022. Diritto di riscatto diventa obbligo (15 milioni di euro) al verificarsi di determinate condizioni. In caso di trasferimento, all’Ajax spetta il 10% del valore eccedente i 25 milioni del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 4 milioni Famiglia Raiola Cengiz Ünder 30/06/2023 Cessione a titolo temporaneo al Marsiglia: prestito oneroso (massimo 500 mila euro) fino al 30 giugno 2022. Obbligo di riscatto a 8,4

milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni e, in caso di futuro trasferimento, alla Roma spetta un pagamento pari al 20% del prezzo di cessione Mirsad Türkcan (FutureBall) Borja Mayoral 30/06/2022 Cessione a titolo temporaneo al Getafe: prestito oneroso (500 mila euro) fino al 30 giugno 2022. La Roma può esercitare il diritto di riscatto dal Real Madrid per 20 milioni di euro Alejandro Camaño (FootFeel International Sport Management)

(dati Calcio e Finanza, DAZN)