Il Feyenoord di Arne Slot: dalla creatività di Sinisterra ai gol di Dessers. Il prossimo avversario della Roma

LAROMA24.IT - È ufficiale da ieri sera: a Tirana la Roma affronterà il Feyenoord di Arne Slot, squadra capace di eliminare il temutissimo Marsiglia. La squadra olandese ha dominato il Gruppo E nella fase a gironi della Conference, totalizzando 14 punti contro Slavia Praga, Union Berlin e Maccabi Haifa. Gli uomini di Slot, classe 1978, ex allenatore dell’AZ e alla guida del club dal 2021, giocano prevalentemente con il 4-2-3-1, alternato con il 4-3-3, entrambi i moduli interpretati in maniera aggressiva, con Til che ricopre il ruolo di ago della bilancia. Gli olandesi, terzi in classifica in Eredivisie, hanno fatto registrare numeri molto importanti in Conference League: sono la squadra che tira di più verso lo specchio (174, Roma 156), la squadra che segna di più (28 gol, Roma seconda a 27), ma anche quella che ha fatto più tackle (124, Roma seconda a quota 113). Il giocatore più importante è probabilmente Luis Sinisterra, tra i leader nella classifica degli assist della competizione a quota 4, la vera stella della squadra di Slot, il giocatore per i cui piedi passano quasi tutte le occasioni della squadra olandese, anche 6 gol per lui nella competizione. Anche per quanto riguarda il dato complessivo stagionale, Sinisterra è il miglior marcatore della squadra, con 23 gol (e 12 assist), seguito da Guus Til, trequartista incursore, con 21 gol e 5 assist. Cyriel Dessers è il bomber di coppa, a quota 10 gol (solo 6 in Eredivisie), uno in più di Abraham: i due si giocheranno il premio di top scorer del torneo in finale: tutte e 10 le reti sono arrivate da dentro l’area di rigore, una solo di testa. In campionato, invece, l’attaccante con più gol è Bryan Linssen, a quota 12.

I giocatori con il maggior minutaggio sono Tyrell Malacia, terzino sinistro e pedina importante per la costruzione del gioco della squadra olandese, e Kökçü. Segue Senesi, possibile obiettivo di mercato della Roma, mancino bravo di piede e fondamentale per il gioco del Feyenoord anche grazie alle sue capacità di impostazione dal basso. Poi c’è Gernot Trauner, difensore centrale 30enne, che in questa campagna europea ha recuperato ben 71 palloni. La vera “arma” di Slot, in ogni caso, a parte una buonissima organizzazione tattica e offensiva, saranno gli esterni, sia bassi sia alti: Malacia tende ad accentrarsi verso il centro del campo, offrendo maggior copertura vista la posizione super offensiva di Sinisterra, mentre sulla fascia Pedersen va a prendere quasi la posizione di quinto, con l’esterno destro (spesso Jahanbakhsh) che si muove dentro il campo. Altro punto di forza del Feyenoord: i calci piazzati, tra le altre cose anche uno degli assi nella manica della Roma di Mourinho. In campionato la squadra di Slot ha segnato 72 gol: di cui 45 su azione manovrata e 16 su calcio piazzato. Orkun Kökçü è lo specialista del Feyenoord per quanto riguarda punizioni e corner. Da metà marzo gli olandesi hanno dovuto cambiare portiere titolare, ricorrendo a Ofir Marciano, a seguito dell'infortunio accusato da Justin Bijlow, numero uno designato del club. Ultima nota: sarà il derby di Rick Karsdorp. Quella del Feyenoord è la maglia con cui è cresciuto e quella giallorossa è l’unica altra maglia indossata in carriera.

Probabile formazione: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü; Jahakanbash, Til, Sinisterra; Linssen