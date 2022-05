Guida...pericolosa: ko nel derby e 2-2 col Sassuolo quest'anno con lui. Un precedente diretto con la Fiorentina: 2-0 nel 2014

Terza partita stagionale per la Roma con Marco Guida alla direzione: i due precedenti di questo campionato cadono nel derby d'andata (perso 3-2), con rigore in favore dei giallorossi poi realizzato da Veretout, e il 2-2 col Sassuolo e un altro tiro dagli 11 metri messo a segno stavolta da Abraham. Dei 25 precedenti complessivi, 10 sono terminati con una vittoria della Roma, 7 in pareggio e 8 con sconfitte. Ultimamente, però, il rapporto tra la Roma e Guida non è dei migliori: delle ultime 7 partite arbitrate, solo una vittoria, in casa col Bologna nello scorso campionato, un pareggio (quello di Sassuolo quest'anno) e 5 sconfitte. C'è anche un Roma-Fiorentina nello score di Guida con i giallorossi: 2-0 all'Olimpico alla 1a giornata della stagione 2014/15.

L'arbitro di Torre Annunziata, di professione consulente commerciale, ha 20 precedenti anche con la Fiorentina: più sconfitte che vittorie (8 contro 7) e le restanti 5 sfide terminate in parità. Quest'anno Guida ha arbitrato la squadra di Italiano nel 4-3 del Franchi ai danni del Milan oltre che nella semifinale d'andata di Coppa Italia (0-1, sempre a Firenze, per la Juventus).

LR24