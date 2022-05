Finale con Irrati: 3 vittorie su 3 in questa stagione. Con lui il Torino non vince dal 2016

Si chiuderà con Massimiliano Irrati la storia della Roma nella Serie A 2021/22. L'ultima gara col Torino, in programma venerdì alle 20.45, vedrà uno tra gli arbitri più esperti della Serie A, 43 anni a giugno, dirigere per la 22a volta sia la squadra giallorossa che quella granata.

Roma e Torino hanno infatti lo stesso numero di precedenti con Irrati, pur con score diversi. 11 vittorie, 5 pari e altrettante sconfitte per i giallorossi mentre il club guidato da Urbano Cairo vanta 5 successi, 10 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione, l'arbitro di Pistoia ha diretto 3 gare della Roma, tutte chiuse con una vittoria: il 3-0 nel derby l'ultima, prima l'1-4 a Bergamo e lo 0-2 in casa del Genoa. Una sola sfida del Torino di Juric quest'anno: sconfitta per 4-2 con l'Atalanta a settembre. In generale, i granata non vincono con Irrati arbitri addirittura dal gennaio 2016: dopo il 4-2 sul Frosinone di oltre 6 anni fa, ci sono stati altri 10 match con 6 pari e 4 sconfitte. Nella lista c'è anche un Torino-Roma, finito 1-1, dell'aprile 2015.

LR24