Il milanese Sozza al debutto con l'Inter. 2 vittorie in 2 precedenti con la Roma, l'ultimo il 2-1 al Sassuolo

LAROMA24.IT - Simone Sozza, nato a Milano ma della sezione di Seregno, imboccherà il fischietto per la prima volta con l'Inter. L'arbitro classe 1987 infatti non ha mai diretto una gara dei nerazzurri mentre con la Roma sono 2 i precedenti. Uno in questa, il 2-1 al Sassuolo all'ultimo respiro con rete di El Shaarawy, e il 5-0 al Crotone sul finire del passato campionato.

In questa stagione sono 11 le gare arbitrate in Serie A: due espulsioni, una per doppia ammonizione e una diretta, oltre a 3 rigori concessi sono state le principali decisioni prese.

LR24