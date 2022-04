Fabbri, l'ultima volta vittoria a La Spezia con un rigore al 99': con lui Roma in serie positiva da 4 partite

LAROMA24.IT - Michael Fabbri torna ad arbitrare la Roma. Nato a Faenza, ma appartenente alla sezione di Ravenna, di professione geometra, il 38enne dirigerà la sfida tra i giallorossi e il Bologna di domenica prossima. Terza volta in stagione per Fabbri con la Roma. Negli altri due precedenti stagionali solo sorrisi per i giallorossi: prima la vittoria per 4-2 in casa dell'Empoli, l'ultima volta lo scorso febbraio con lo Spezia. Finì 1-0 con la partita decisa al minuto 99 da un rigore di Abraham. Rigore che era stato concesso con l'ausilio del VAR dopo il calcio in faccia rimediato da Zaniolo. Decisiva l'on field review di Fabbri, non esente da colpe per altri episodi avvenuti nel match (su tutti la mancata espulsione di Agudelo)

11 i precedenti complessivi con la Roma: 7 vittorie, 4 delle quali nelle ultime 3 gare arbitrate (Parma e Genoa in casa prima della trasferta del 'Castellani'), 3 sconfitte (a Parma, Udine e in casa con la Fiorentina nel 2018) oltre al pareggio (3-3) con l'Atalanta alla 2a giornata della stagione 2018/19.