Solo vittorie con Abisso: 6 su 6, l'ultima con la Salernitana. 2 ko in 4 sfide per il Genoa

Torna Abisso ad arbitrare la Roma dopo la 2a giornata, quando il direttore di gara appartenente alla sezione di Palermo diresse la sfida in casa della Salernitana terminata 0-4 per gli uomini di Mourinho. Nessun precedente stagionale, invece, con il Genoa. 6, in totale, le gare della Roma arbitrate in carriera da Abisso: tutte vittorie, dal 3-1 in casa con la Spal nel dicembre 2017 all'ultimo, appunto, risalente allo scorso agosto in Campania.

4 le sfide del Genoa con Abisso alla direzione, equamente divise nel bilancio: 2 vittorie e 2 sconfitte. Tra i ko uno anche all'Olimpico ma con la Lazio: 4-1 nel settembre del 2018. Il più recente è dell'ottobre 2019, oltre due anni fa: 3-1 sul Brescia.

LR24