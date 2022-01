Torna Massa: ultima vittoria nel 2018, proprio con la Juventus. 2 precedenti coi bianconeri, anche un ko a Torino

Dopo Milan-Roma, con Chiffi che osserverà un turno di riposo nelle prossime designazioni di Serie A, arriva la Juventus all'Olimpico e toccherà a Davide Massa far rispettare il regolamento. Entrambe hanno lo stesso numero di precedenti con l'arbitro di Imperia, di professione bancario: 21 sfide, con bilanci differenti. Se la Juventus vanta 14 vittorie, per la Roma il conto arriva a 8, con 9 pareggi (contro i 4 dei bianconeri) e 4 sconfitte, 3 per i prossimi avversari.

Il più recente precedente, l'unico in questa stagione, è lo 0-0 col Napoli per la Roma. Lo scorso anno c'è stato il 3-1 rimediato in casa del Torino mentre due anni fa il discusso 1-1 con il Cagliari in casa, macchiato dall'episodio di Pisacane. L'ultima vittoria, vista anche la sporadicità dei precedenti nelle ultime stagioni, risale al maggio del 2019, proprio contro la Juventus: sconfitta 2-0 all'Olimpico a fine stagione. Sempre coi bianconeri, c'è un altro precedente del dicembre 2018: 1-0 con gol decisivo di Mandzukic.

LR24