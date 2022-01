Seconda in stagione per Chiffi con la Roma, dopo la vittoria sul Torino. Con lui 4 vittorie e 2 sconfitte

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro della prima gara per gli uomini di Mourinho, Milan-Roma. Il fischietto di Padova dirigerà la partita tra rossoneri e giallorossi, il cui fischio d'inizio è atteso per le 18:30 del 6 gennaio.

Classe 1984, vanta 64 presenze in Serie A. Con la Roma i precedenti sono sei: 4 vittorie e 2 sconfitte. Seconda volta in stagione per i giallorossi con Chiffi: l'altro match è la vittoria sul Torino del 28 novembre, vinta grazie al gol di Abraham. Un altro episodio rilevante di quella partita: ai giallorossi era stato tolto un rigore dopo 5 minuti di check al var.

Con il Milan, invece, i precedenti sono 4: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima partita con i rossoneri è stata Milan-Lazio 2-0, durante la quale Chiffi aveva anche fischiato un rigore per gli uomini di Pioli, sbagliato da Kessié.

LR24