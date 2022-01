Prima in stagione per Fabbri con la Roma. Con lui 5 vittorie per i giallorossi

Sarà Michael Fabbri l'arbitro designato per il match tra Empoli e Roma. Il fischietto della sezione di Ravenna dirigerà la partita tra la squadra di Andreazzoli e quella di José Mourinho, il cui fischio d'inizio è atteso per le 18:00 di domenica.

Classe 1983, vanta 104 presenze in Serie A. Con la Roma i precedenti sono nove: 5 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. Prima volta in stagione per i giallorossi con Fabbri: l'ultima volta è stata la vittoria per 1-0 sul Genoa nella stagione 2020-2021. Tra i precedenti rilevanti c'è il pareggio con l'Atalanta per 3-3 nella stagione 2018-2019 e la vittoria con il Benevento per 0-1 nella stagione 17-18, in cui arrivò un cartellino rosso per Lorenzo Pellegrini.

Con l'Empoli, invece, i precedenti sono 12, 7 volte in Serie A e 5 in B: 4 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi. L'ultima partita con i toscani è stata nella stagione 2020-2021 in Serie B, persa contro la Salernitana.

LR24