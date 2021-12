Fattore Smalling: con l’inglese titolare 7 vittorie su 9 e cinque clean sheet

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Tra vincere e perdere e realizzare un clean sheet o meno, a quanto pare, c’è di mezzo Chris Smalling. Questo è quello che dicono i numeri della stagione del difensore inglese, fin troppe volte costretto ai box da inizio anno, ma che per José Mourinho rappresenta una certezza e un fattore determinante. Da inizio stagione, Smalling ha preso parte a 13 partite della Roma, nove volte da titolare, quattro volte da subentrato. Nelle gare in cui Mourinho ha avuto la possibilità di impiegare Chris Smalling dal primo minuto, la Roma ha vinto in 7 occasioni su 9, realizzando anche cinque clean sheet (9 in totale durante la stagione, 7 in A e 2 in Conference). In campionato Smalling ha iniziato da titolare 6 gare, in cui la Roma ha ottenuto 4 vittorie, 2 sconfitte e 3 clean sheet; in Conference League sono state invece 3 le partite da titolare, con 3 vittorie e 2 clean sheet.

Non c’è solo il (notevole) dato difensivo, ma c’è anche quello offensivo: in stagione, Smalling ha segnato già tre gol, facendo sentire il proprio peso anche nelle aree avversarie, oltre che nella propria. Contro l’Atalanta si è reso protagonista di una prestazione straordinaria, con Zapata costantemente in affanno dalle sue parti, ma come dimostrano i numeri è tutt’altro che un dato insolito: se Smalling sta bene e gioca dal primo minuto, per la Roma è un assoluto fattore.

GARE CON SMALLING TITOLARE (7 vittorie, 5 clean sheet, 2 sconfitte)

Roma-Cska 5-1 V

Zorya-Roma 0-3 VC

Roma-Empoli 2-0 VC

Roma-Zorya 4-0 VC

Roma-Torino 1-0 VC

Bologna-Roma 1-0 P

Roma-Inter 0-3 P

Roma-Spezia 2-0 VC

Atalanta-Roma 1-4 V