Di Bello al terzo Roma-Inter di fila: prima in stagione con i giallorossi per l'arbitro dei big match

LAROMA24.IT - Marco Di Bello torna ad arbitrare la Roma. Il direttore di gara della sezione di Brindisi, bancario di professione, è stato designato per il match di domani con l'Inter.

Prima stagionale con la Roma per Di Bello, che ritrova la squadra che ha più diretto in Serie A: 20 precedenti in campionato con i giallorossi su 128 direzioni totali in Serie A. Il bilancio con Di Bello è di 12 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, di cui 3 arrivate nella passata stagione. Due volte con il Napoli (4-0 all'andata, 0-2 al ritorno nell'ultimo precedente datato marzo 2021) e con l'Atalanta a Bergamo (4-1). Curiosità: per Di Bello è il terzo Roma-Inter consecutivo: aveva già arbitrato il match della passata stagione e di quella precedente, entrambi pareggiati per 2-2. L'ultima vittoria della Roma con Di Bello arbitro è il 4-3 a Cagliari del marzo 2020, ultima partita prima del lockdown imposto per la pandemia da Covid.