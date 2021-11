Con Chiffi la Roma ha sempre vinto in casa: sul campo un solo ko. Col Torino unica vittoria 5 anni fa

Toccherà a Chiffi fischiare nella prossima sfida di campionato con la Roma che sfiderà il Torino all'Olimpico. 5 i precedenti totali con l'arbitro della sezione di Padova con 3 vittorie, tutte arrivate tra le mura amiche, e 2 sconfitte, entrambe in trasferta. I successi sono arrivati contro Sassuolo, Fiorentina e Sampdoria mentre nell'ultimo precedente, trasferta in casa dell'Inter nella scorsa stagione, arrivò un ko per 3-1 che bissò quello "a tavolino" al Bentegodi col Verona per la presenza di Diawara erroneamente posto in lista. Sul campo, dunque, il bilancio scenderebbe a una sola sconfitta, contando lo 0-0 con cui terminò la sfida inaugurale della passata stagione.

Stesso numero di incontri tra il Torino e Chiffi, 5, con un bilancio differente però: una sola vittoria, col Chievo nel novembre del 2016 ormai 5 anni fa, i pareggi interni con Empoli e Genoa e le sconfitte, sempre tra le mura amiche come tutti i precedenti con l'arbitro quasi 37enne con Lazio (3-4 nel passato campionato) e Atalanta (1-2) quest'anno.

LR24