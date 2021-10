Con Maresca il 3-2 a Verona quest'anno e le polemiche post Sassuolo della stagione passata. Un solo precedente in Roma-Milan: 1-1 nel 2019

"Tifa per la Nazionale e per la squadra degli arbitri", rispondeva così, in terza persona, Fabio Maresca poco più che 30enne al debutto tra gli arbitri di Lega Pro. Oggi l'arbitro di Napoli ne ha 40 e nel frattempo ha diretto 11 volte la Roma, l'ultima volta quest'anno nella sconfitta per 3-2 in casa del Verona. Non era andata meglio neanche l'anno scorso, quando pur pareggiando (0-0) col Sassuolo, in casa, non mancarono le polemiche successive con l'espulsione di Fonseca. Nella lista, composta da 5 vittorie, altrettanti pareggi (di cui quattro finiti 0-0...) e una sola sconfitta (l'ultima col Verona, appunto), c'è anche un precedente direttamente col Milan: 1-1 nel febbraio del 2019.

Con i rossoneri il bilancio in 10 partite è di 5 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte, maturate nel derby con l'Inter (4-2 del 2019/20) e in casa della Juventus (1-0 nella stessa stagione).

LR24