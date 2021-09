Roma-Sassuolo: 6a vittoria casalinga consecutiva per i giallorossi

La Roma si impone 2-1 sul Sassuolo e porta a casa la sua quinta vittoria consecutiva tra campionato e Conference League. Come riportato dal portale di statistiche sportive Opta, i giallorossi con la vittoria di questa sera per la prima volta dal dicembre 2017 possono vantare sei vittorie casalinghe consecutive, considerando tutte le competizioni.

