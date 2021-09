Rapuano al debutto con la Roma. Un successo per l'Udinese nell'unico incrocio in Coppa Italia

LAROMA24.IT - Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Verona, la Roma tornerà a giocare all'Olimpico giovedì sera quando la formazione di Mourinho ospiterà l'Udinese di Gotti. Toccherà ad Antonio Rapuano ad arbitrare la sfida valida per la 5a giornata di campionato. Per il fischietto della sezione di Rimini, con già due direzioni in questa stagione in campionato, sarà il debutto con i giallorossi, mai diretti in carriera finora.

Il classe 1985, invece, ha già incrociato i bianconeri: l'unico precedente risale alla vittoria nel 3° turno preliminare di Coppa Italia contro il Vicenza dell'ottobre 2020.

LR24