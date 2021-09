Pellegrini, nessuno come Lorenzo in Europa: è il centrocampista che ha segnato di più in stagione

Con il gol eccezionale contro il CSKA Sofia Lorenzo Pellegrini ha siglato già 4 reti in stagione, considerando tutte le competizioni (nell'andata del playoff di Conference League contro il Trabzonspor e la doppietta alla Salernitana nella 2a giornata di campionato sono le altre reti del 7 romanista). E, come fa sapere il portale di statistiche Opta, nessun centrocampista nei top 5 campionati europei ha segnato più reti del capitano giallorosso nella stagione in corso.

4 - Nessun centrocampista attualmente nei Top-5 campionati europei ha segnato più reti di Lorenzo Pellegrini (quattro) nella stagione in corso considerando tutte le competizioni. Classe.#UECL #RomaCSKASofia — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 16, 2021

Aggiorniamo le statistiche: Pellegrini arriva a 5 gol segnati nella stagione in corso in tutte le competizioni. Il capitano della Roma, infatti, si è reso protagonista contro il CSKA Sofia di una doppietta: dopo il gol eccezionale del primo tempo, il centrocampista ha segnato di sinistro su assist di Calafiori.