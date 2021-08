Torna Abisso dopo i 'veleni' di Roma-Torino: con lui giallorossi imbattuti

Dopo la Conference League sarà di nuovo tempo di Serie A per la Roma. Sarà Rosario Abisso, della sezione AIA di Palermo, l'arbitro designato per la sfida di domenica prossima con la Salernitana. Classe 1985, di professione imprenditore, dal 2017 è vanta 71 presenze nella massima serie.

5 i precedenti totali con la Roma, che non ha mai perso con il fischietto siciliano. L'ultimo precedente risale alla passata stagione, il successo per 3-1 ai danni del Torino del 17 dicembre 2020 fece infuriare i granata. Una partita condizionata dall'espulsione per doppio giallo di Singo, oltre ad altri episodi messi sotto accusa dai granata (un presunto fallo di Mancini su Belotti in occasione del gol di Mkhitaryan e il rigore concesso per fallo di Bremer su Dzeko).

LR24