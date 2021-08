Roma sulla scia della Premier League: niente lista dei convocati di Mourinho

LAROMA24.IT - Rispetto al passato, con José Mourinho alla guida della Roma cambiano le abitudini alla vigilia di ogni partita: lo Special One non diramerà la lista dei giocatori convocati. La nuova scelta in casa giallorossa non è passata inosservata già per i primi impegni ufficiali contro il Trabzonspor in Conference League e la Fiorentina in campionato. Il club aveva, invece, comunicato i calciatori disponibili per le amichevoli pre-season contro la Triestina e il Debreceni, oltre che per la seconda fase di ritiro in Portogallo.

Mourinho, dunque, ha deciso di non rendere noto l'elenco dei convocati di partita in partita seguendo la prassi già ampiamente utilizzata in Premier League, anche per non dare alcun vantaggio agli avversari. Dal Tottenham passando per Arsenal, Manchester United e City, fino a Chelsea ed Everton nessun club inglese comunica in anticipo i giocatori a disposizione, contrariamente a quanto accade in Italia e in Spagna.

In Serie A, oltre a Mourinho alla Roma, neanche Aurelio Andreazzoli comunica la lista dei convocati dell'Empoli.

LR24