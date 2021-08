La prima di campionato con Pairetto: l'ultima volta nel successo del derby

LAROMA24.IT - La Serie A 2021/22 è alle porte e da qualche minuto sono ufficiali anche le designazioni arbitrali. Il primo arbitro che incrocerà la Roma è Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, chiamato a dirigere il match inaugurale con la Fiorentina. Classe 1984, di professione imprenditore e figlio d'arte (suo padre è l'ex arbitro ed ex designatore Pierluigi Pairetto), toccherà con il prossimo match il suo 84esimo gettone di presenza in Serie A. Con la Roma 10 precedenti totali, di cui 5 nella passata stagione. L'ultima volta fu nel derby con la Lazio dello scorso 15 maggio, finito 2-0 grazie ai gol di Mkhitaryan e Pedro.

Nel complesso, il bilancio della Roma 6 vittorie romaniste, 2 pari e altrettante sconfitte, l’ultima risalente a due stagioni fa: ko per 4-2 in casa del Sassuolo. Fiorentina imbattuta con Pairetto: 2 vittorie e 2 pareggi in 4 precedenti totali.