Conference League: Trabzonspor o Molde, chi sono le possibili avversarie della Roma

LAROMA24.IT - Il sorteggio di Conference League, la terza coppa europea appena partorita dall'Uefa che vedrà la Roma tra le sue partecipanti, non ha offerto il miglior cammino possibile ai giallorossi. La squadra di Mourinho, infatti, debutterà il 19 agosto, in trasferta, contro la vincente della sfida tra Trabzonspor e Molde (il 5 agosto l'andata in Turchia, il 12 il ritorno in Norvegia).

Ecco chi sono le possibili avversarie della Roma nel play-off di Conference League:

IL TRABZONSPOR DI AVCI - Dallo scorso novembre è il turco Abdullah Avci, subentrando all'inglese Eddie Newton, capace di portare la squadra al 4° posto, dietro Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. Il modulo di riferimento dell'allenatore turco è il 4-2-3-1, con due ex romanisti nell'arco: si tratta di Gervinho, nella scorsa stagione al Parma, e di Bruno Peres, che ha terminato il suo contratto con la Roma lo scorso 30 giugno. In più, tra le file del club di base a Trebisonda, sul Mar Nero, c'è la vecchia conoscenza della Serie A, Marek Hamsik. Il giocatore di spicco è il capitano e portiere, Ugurcan Cakir.

IL MOLDE DI MOE - Il campionato norvegese, dopo 14 giornate, vede in testa proprio la formazione dell'omonima città da poco più di 30mila abitanti. In grado di arrivare agli ottavi di Europa League nella scorsa stagione, eliminato per mano del Granada, il Molde si schiera spesso e volentieri col 4-2-3-1, con rare puntate sul 4-3-3. L'attaccante Ohi Omoijuanfo, con 19 reti in 25 partite, è il giocatore più in vista ma, attualmente infortunato, saluterà la squadra a fine anno per unirsi alla Stella Rossa di Belgrado dal 1 gennaio 2022. Il capitano è il 30enne Eikrem, trequartista, mentre la miglior valutazione (pari a 1,5 milioni secondo transfermarkt) viene attribuita a Fredrik Aursnes, mediano classe 1995.

