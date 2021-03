L'arbitro dei big match: in stagione i ko con Napoli e Atalanta con Di Bello, oltre ai 2-2 con Inter e Juventus

L'arbitro di Roma-Napoli sarà Marco Di Bello, bancario della sezione di Brindisi. Lo stesso arbitro che diresse la sfida d'andata, terminata 4-0 per il Napoli, unico precedente tra le due squadre. In stagione 4 sfide coi giallorossi, tutti in big match e dunque, come noto, nessun successo per la squadra di Fonseca: oltre al poker subito dagli azzurri, quello patito a Bergamo (4-1) e i 2-2 con Inter e Juventus. Altre 4 sfide nella scorsa stagione, in cui si rintraccia l'ultima vittoria della Roma con Di Bello, risalente al 3-4 a Cagliari, ultima gara prima dello stop per la pandemia. In totale: 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nei 21 precedenti con la Roma, la squadra più arbitrata dal direttore di gara pugliese.

14, invece, le sfide del Napoli arbitrate da Di Bello: 11 vittorie, l'ultima proprio il 4-0 alla Roma di un girone fa, e 3 sconfitte, la più recente nel 4-2 incassato un mese fa in casa dell'Atalanta. 3 le gare stagionali della squadra di Gattuso arbitrate da Di Bello: tutti big match e con punteggi numerosi, 4-0 alla Roma, 4-2 incassato dalla formazione di Gasperini e il 4-1 dell'andata che gli azzurri rifilarono ai bergamaschi.

