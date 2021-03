3 vittorie su 3 con Piccinini. Anche il Parma imbattuto: in stagione il 2-2 in casa dell'Inter

Tornerà Piccinini ad arbitrare la Roma dopo la vittoria col Verona per 3-1 di fine gennaio. Ad inizio 2021, la squadra di Fonseca, ospite a Crotone, aveva mandato al referto firmato proprio dall'arbitro della sezione di Forlì un altro 1-3 finale. Primo in ordine di tempo, il 2-3 della Roma in casa del Torino, nella penultima giornata dello scorso campionato, completa il quadro dei precedenti. 3 vittorie su 3, con due rigori assegnati ai giallorossi: quello della passata stagione realizzato da Diawara e l'ultimo realizzato da Mkhitaryan a Crotone.

Bilancio positivo anche per il Parma che in 6 precedenti con Piccinini non ha mai perso: 3 vittorie e 3 pareggi, compreso il 2-2 con l'Inter, unico match di questo campionato dei ducali arbitrato dal 37enne di professione ingegnere edile.

LR24