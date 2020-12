Roma imbattuta con Maresca: tra i precedenti anche uno 0-0 col Sassuolo

Fabio Maresca, 39enne di Napoli, di professione Vigile del Fuoco, è stato designato per la sfida tra Roma e Sassuolo di domenica (ore 15, Stadio Olimpico). Sono 9 i precedenti totali della squadra giallorossa con il fischietto campano, 8 di campionato e uno in Coppa Italia (2-1 al Cesena nel febbraio del 2017). Negli 8 incontri di Serie A la Roma non ha mai perso: 4 vittorie, due negli ultimi due precedenti con Genoa e Verona, e 4 pareggi, di cui uno col Sassuolo nello 0-0 di fine stagione 2018/19. Nella scorsa stagione, la squadra di Fonseca ha giocato 3 volte con alla direzione Maresca: 2 vittorie, quelle sopracitate, e un pareggio in casa della Sampdoria (0-0).

Una sola vittoria, invece, in 6 precedente per il Sassuolo con Maresca: il 5-0 del luglio scorso contro il Genoa. All'Olimpico, addirittura, i neroverdi ne incassarono 6 dalla Lazio nel 2017. Nel complesso: 3 sconfitte, 2 pareggi oltre all'ultimo successo.

LR24