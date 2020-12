Dalla Var al campo: c'è ancora Di Bello. In stagione un pareggio e il 4-0 subìto a Napoli, bilancio negativo per l'Atalanta

LAROMA24.IT - Dalla Var al campo, la Roma trova nuovamente Di Bello, che nella sfida di ieri sera col Torino si occupava di rivedere le immagini mentre domenica alle 18 avrà il fischietto dell'incontro con l'Atalanta. Sarà la terza direzione di gara con la Roma in stagione: finora il 4-0 subìto a Napoli e prima il 2-2 dell'Olimpico con la Juventus.

In totale: 19 partite, la Roma è la squadra più arbitrata dalla giacchetta nera (una volta...) di Brindisi, con 13 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. L'ultima vittoria della squadra di Fonseca è del 1 marzo 2020, prima dello stop causato dalla pandemia: 3-4 a Cagliari. Nessun precedente diretto con l'Atalanta, che ha invece incrociato il proprio percorso col 39enne Di Bello in 12 occasioni, con il totale in negativo viste le 5 sconfitte rispetto a 4 vittorie e 3 pareggi. Anche per la banda di Gasperini il precedente stagionale è sul campo del Napoli con 4 gol subiti: 4-1 per gli azzurri di Gattuso.

LR24